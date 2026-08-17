Russische oppositiepartij blijft uitgesloten van verkiezingen

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Russische oppositiepartij Jabloko blijft uitgesloten van deelname aan de parlementsverkiezingen in september. Het hooggerechtshof heeft dat bepaald, nadat de anti-oorlogspartij een hoger beroep had aangespannen.

Een lagere rechter bepaalde vorige week al dat de partij niet mee mocht doen. De kleine nationalistische partij Rodina had een zaak tegen Jabloko aangespannen. Die beschuldigt Jabloko er onder meer van door het Westen gefinancierd te zijn. Jabloko ontkent en stelt namens miljoenen Russen te spreken die een einde aan de oorlog willen.

Jabloko is in Rusland de enige geregistreerde politieke partij die oproept tot een einde van de oorlog in Oekraïne. In Rusland is vrijwel geen ruimte voor de oppositie. De meeste tegenstanders van president Vladimir Poetin zijn gevlucht, zitten gevangen of zijn overleden. Lev Sjlosberg, een prominent lid van Jabloko, werd maandag veroordeeld tot ruim elf jaar strafkolonie voor het bekritiseren van de oorlog.