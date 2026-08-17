Koning Frederik ontvangt eerste Denen na zomervakantie

Koning Frederik heeft maandag zijn eerste openbare audiëntie na de zomervakantie gehouden. Op Paleis Christiansborg ontving de Deense koning 78 burgers die hem persoonlijk wilden komen bedanken voor zaken als een koninklijke onderscheiding, een medaille of een koninklijke benoeming.

Voorafgaand aan de audiëntie van de Deense burgers ontving de koning een lijst met wie er allemaal langs zouden komen, meldt het Deense hof in een bericht op Instagram. Op een foto is te zien hoe de koning met een bril op een vel papier bestudeert. Ook zijn er foto's van de mensen, terwijl ze wachten op hun gesprekje met Frederik.

Frederik ontvangt het hele jaar door ongeveer om de maandag burgers "met een gegronde reden op audiëntie", meldt het Deense hof. Na te zijn opgewacht door de adjudanten van de koning, mogen de gasten een voor een bij hem binnen voor een persoonlijk gesprek.