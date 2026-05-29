Rutte belt met Roemenië en verzekert droneafweer te versterken

BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte heeft de Roemeense president Nicușor Dan na het neerkomen van een Russische drone op een woongebouw verzekerd van de "absolute solidariteit" van de NAVO. Het bondgenootschap blijft zijn verdediging versterken, "die tegen drones inbegrepen", zei Rutte na het gesprek op X.

De drone die in de nacht van donderdag op vrijdag in grensplaats Galați neerstortte, verwondde twee mensen licht, meldde Roemenië. Rutte betuigde in zijn gesprek met Dan zijn medeleven met de gewonden. "Ruslands roekeloze gedrag is een gevaar voor ons allemaal." Hij wijst erop dat Rusland voortdurend burgers en niet-militaire infrastructuur in Oekraïne bestookt. "En afgelopen nacht toonde opnieuw dat de gevolgen van hun illegale agressieoorlog niet ophouden aan de grens."

De NAVO "zal doorgaan haar eigen afschrikking en verdediging te versterken" én "doorgaan met onze steun aan Oekraïne", onderstreepte Rutte.