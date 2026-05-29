Roemenië zegt nog vandaag te investeren in droneafweer

BOEKAREST (ANP/RTR/AFP) - Roemenië zal binnen enkele uren stappen nemen om de droneafweer in het land te versterken, zegt premier Ilie Bolojan. Het zal daarvoor het SAFE-programma aanwenden, een Europees fonds bedoeld om lidstaten snel van leningen te voorzien waarmee ze hun defensie kunnen uitbreiden.

De aankondiging komt enkele uren nadat in Galati, nabij de grens met Oekraïne, een drone insloeg in een woongebouw. Daarbij raakten twee mensen lichtgewond. Volgens Roemenië gaat het om een Russische drone. In reactie op het voorval zou het land overwegen een spoedbijeenkomst van de NAVO aan te vragen, op basis van het zogenoemde artikel 4.

Roemenië schreef zich eerder in voor het SAFE-programma met, na Polen, het hoogste steunverzoek van alle aanmeldingen. Enkele dagen geleden werd dat gehonoreerd door de EU. Het land krijgt daarmee toegang tot 16 miljard euro aan leningen. Daarvan zal 9,6 miljard euro worden aangewend voor modernisering binnen Defensie.