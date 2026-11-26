PALM BEACH (ANP/AFP) - NAVO-leider Mark Rutte en de Amerikaanse president Donald Trump roepen Rusland op om de oorlog in Oekraïne "niet groter te maken". Dat brachten ze woensdagavond lokale tijd in een gezamenlijke verklaring naar buiten, nadat ze elkaar in het Mar-a-Lago-resort van de president spraken.

De "uitstekende" ontmoeting stond in het teken van de oorlogen in Oekraïne en Iran, aldus de verklaring van het Witte Huis. "We hebben ook gesproken over het belang dat Rusland acties vermijdt die, bewust of onbewust, de oorlog zouden kunnen uitbreiden, en over het belang om zo snel mogelijk tot een vreedzame oplossing voor de oorlog te komen." De ontmoeting vond achter gesloten deuren plaats.

Eerder op de dag was Rutte lovend over de Amerikaanse president en zijn rol in de oorlog in Oekraïne. In een interview in het programma Fox & Friends zei de NAVO-chef dat Trump de Russische president Vladimir Poetin "op de proef stelt".