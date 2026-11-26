DEN HAAG (ANP) - Nederlandse bedrijven maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). In 2026 gebruikt 41 procent een vorm van AI, tegenover 18 procent een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in het midden- en kleinbedrijf groeit het gebruik sterk.

De toename is vooral zichtbaar bij bedrijven met niet meer dan 250 medewerkers. Zij maken tot 2,5 keer meer gebruik van AI dan een jaar eerder. Grote bedrijven gebruiken relatief het vaakst AI. Bijna negen op de tien geeft aan weleens een AI-technologie in te zetten. Voor zzp'ers ligt dit lager, ongeveer zes op de tien zelfstandigen gebruikt AI wel eens.

In de ict-sector (80 procent) en bij uitgeverijen en media (75 procent) ligt het gebruik het hoogst. In de bouw, horeca en logistiek is het AI-gebruik het laagst. Bij deze sectoren ligt het AI-gebruik rond de 25 procent.

Nederlandse bedrijven gebruiken de technologie het vaakst om teksten of code mee te genereren. Daarna volgen data-analyse en het maken van beeld, video of geluid. Bedrijven zetten de techniek het vaakst in voor marketing, verkoop en administratie. Vooral in de boekhouding, controle en financieel beheer stijgt het AI-gebruik ten opzichte van het afgelopen jaar, van 17 naar 30 procent. Volgens 54 procent van de gebruikers verhoogt AI de productiviteit.