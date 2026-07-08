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Rutte praat in op woedende Trump op NAVO-top

08 jul , 11:12Buitenland
anp080726118 1
ANP
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ANKARA (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is slechtgehumeurd aangetreden voor de vergadering met de NAVO-leiders op de top in Ankara. Hij haalde woedend uit naar NAVO-bondgenoten als Spanje, verwees de afspraken met Iran naar de prullenbak en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. NAVO-topman Mark Rutte probeerde hem met loftuitingen en tegenspraak bij te sturen.
Europese NAVO-landen teren nog steeds op de VS en geven niet thuis als die hen nodig hebben, herhaalde Trump naast Rutte. "Ze waren er niet voor ons" in de Iranoorlog, klaagde hij. Het "vreselijke" Spanje dreigde hij opnieuw met handelssancties. En dat de VS Groenland, dat deel uitmaakt van bondgenoot Denemarken, nog niet bezitten "is een groot probleem voor ons".
Rutte praatte verwoed op Trump in om hem te sussen. Hij hield de president voor dat Europese bondgenoten hun defensiebudgetten fors opschroeven, "dankzij jou". Die winst zou Trump moeten claimen, drong Rutte aan.
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