BERLIJN (ANP) - Ook als radicaal-rechts in belangrijke NAVO-landen als Frankrijk aan de macht komt zal er voor Rusland en Oekraïne weinig veranderen, zegt NAVO-topman Mark Rutte. De steun voor Oekraïne en de herbewapening van Europa zullen volgens hem doorgaan.

Met een druk verkiezingsjaar in zicht en veelbelovende opiniepeilingen voor radicaal-rechtse partijen groeien de zorgen over de Europese eensgezindheid. Tot dusver waren het vooral middenpartijen die Rusland willen intomen, Oekraïne willen helpen en Europa willen bewapenen. Partijen op de flanken bepleiten in veel landen juist toenadering tot Moskou. Onder meer de Duitse AfD en het Franse Rassemblement National worden ervan beticht in de zak van het Kremlin te zitten.

Maar Rutte heeft "alle vertrouwen dat wie er ook verkozen wordt, koers houdt als het op de kernelementen aankomt", zei hij bij de jaarlijkse toogdag van Duitse ambassadeurs. Ook bij eerdere regeringswisselingen bleek volgens hem steeds dat de NAVO er niet zwakker op werd.