DEN HAAG (ANP) - Veertig Nederlandse start-ups en snelgroeiende ondernemingen gaan in januari naar de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, de grootste techbeurs ter wereld. Dat heeft de Nederlandse overheid bekendgemaakt.

De deelnemende bedrijven volgen in aanloop naar het evenement een trainingsprogramma van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daar leren ze hoe ze hun activiteiten zo goed mogelijk aan potentiële investeerders, media en zakenpartners kunnen presenteren. Het ministerie ondersteunt start- en scale-ups met onder meer financiering, kennis en toegang tot internationale markten en netwerken, omdat het kabinet wil dat er meer innovatieve Nederlandse bedrijven doorgroeien tot internationale "techkampioenen".

Op de CES kondigen bedrijven van over heel de wereld elk jaar veel nieuwe technische snufjes aan. In de afgelopen jaren zijn al honderden Nederlandse bedrijven naar de CES gegaan, om zich aan het publiek te laten zien, deals te sluiten en internationaal op te schalen.