ANKARA (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte heeft de defensie-industrie opgeroepen om "meer risico te nemen". Hij verklaarde op de NAVO-top in Ankara dat lidstaten structureel bereid zijn om meer geld uit te geven aan defensie, maar dat zou alleen mogelijk zijn als de industrie ook opschaalt. "Ik vraag jullie om een sprong te wagen."

"Je weet dat de markt groeit", verzekerde Rutte op het zogenoemde Defence Industry Forum van de NAVO-top. "De bondgenoten zullen blijven investeren in defensie. Dit is geen afwijking, dit is een trend." Hij benadrukte dat spoed van belang is, omdat ook vijanden als Rusland snel veel geld in hun krijgsmacht steken. "Het gezoem van machines moet gebrul worden. Dat klinkt dramatisch, maar het kan wel worden bereikt."

Volgens Rutte zijn de NAVO-landen meer open over wat ze nodig hebben van de industrie dan ooit. Hij zei dat de lidstaten voor het eerst gezamenlijk openbaar maken waar ze op militair vlak behoefte aan hebben, als signaal aan de markt.

5 procent bbp

Volgens de secretaris-generaal is de samenwerking tussen de NAVO-landen en de defensie-industrie de afgelopen jaren wel verbeterd. Vorig jaar op de top in Den Haag besloten de lidstaten om de uitgaven aan defensie voor 2035 te verhogen naar 5 procent van het bbp. En een jaar later is daar veel van te merken, zei hij.

"Het geld is er", stelde Rutte. "Maar dat geld moet nog aan het werk gezet worden." De industrie zou bijvoorbeeld meer drones en munitie moeten produceren, maar Rutte noemde ook communicatiesystemen voor satellieten als voorbeeld.