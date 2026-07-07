BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Centrale Bank (ECB) roept banken op plannen op te stellen om de groeiende dreiging van zeer geavanceerde AI-systemen voor de cyberveiligheid het hoofd te bieden. De dreiging komt volgens de bankentoezichthouder van AI-modellen, zoals Claude Mythos van het Amerikaanse Anthropic.

Claudia Buch, de hoogste toezichthouder van de ECB, wil dat banken uiterlijk eind oktober actieplannen indienen. Zij drong er bij de directies van banken op aan om het uitrollen van software-updates te versnellen, AI-gestuurde cyberverdediging te versterken en het toezicht op externe dienstverleners aan te scherpen. Op de langere termijn moeten banken hun IT-infrastructuur moderniseren.

"De ECB roept grote banken op om snel in kaart te brengen hoe de nieuwe cyberdreigingen hun organisatie kunnen raken. Ook moeten ze een concreet actieplan maken met maatregelen om hun beveiliging verder te versterken", aldus Buch.