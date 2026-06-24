Rutte weerspreekt Amerikaanse kritiek op NAVO-bondgenoten

WASHINGTON (ANP) - De kritiek van Washington op de Europese bereidheid om de VS te helpen in de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran is maar ten dele gegrond. Dat zei NAVO-chef Mark Rutte woensdag in de Oval Office, tijdens een persmoment na een overleg met de Amerikaanse president Donald Trump.

"Ik ken uw irritaties", zei Rutte tegen Trump over diens aanhoudende kritiek op de bereidheid van Europese bondgenoten de VS te assisteren in het conflict. "Maar kijk naar de getallen: vier- tot vijfduizend Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese bases."

Rutte noemde als voorbeeld de luchthaven van Boekarest, die tijdelijk sloot vanwege de Amerikaanse toestellen die gebruikmaakten van de luchthaven. Kritiek gericht op landen noemde Rutte "geïsoleerde gevallen". Rutte: "In algemene zin zijn uw Europese bondgenoten er voor u geweest."

De VS hekelen onder Trump al lange tijd de vermeende halfhartige bereidwilligheid het land te volgen in militaire conflicten. Dat ging met name over het openstellen van militaire bases voor Amerikaans gebruik, zoals voor doorvluchten of andere logistiek-strategische operaties. In het bijzonder Spanje kantte zich daartegen.

Rutte zei eerder tijdens zijn bezoek aan Washington tegen Fox News dat Italië had gediend als een belangrijke springplank voor de VS. Die opmerking schoot het land in het verkeerde keelgat, vooral omdat Italië geen voorstander was van het openstellen van zijn luchtmachtbases voor Amerikaans gebruik.

Enkele uren voorafgaand aan Ruttes optreden in de VS werd in Berlijn een ingelaste bijeenkomst van de E5 gehouden. Het VK, Frankrijk, Italië en Polen waren daar op uitnodiging van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz om onder meer defensiezaken te bespreken. Ook Rutte belde in tijdens die bijeenkomst.