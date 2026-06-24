Gravenberch na reserverol op EK nu basisspeler: dat voelt goed

KANSAS CITY (ANP) - Ryan Gravenberch dankt zijn basisplaats in het Nederlands elftal aan de snelle ontwikkeling die hij bij Liverpool heeft doorgemaakt. Dat zei de middenvelder woensdag tijdens een persconferentie in Kansas City, een dag voor de laatste groepswedstrijd op het wereldkampioenschap tegen Tunesië.

"Ik ben na het EK meer gaan spelen bij mijn club en heb snel een basisplaats veroverd. Nu sta ik hier met Oranje op het hoogste podium. Dat voelt wel goed", aldus Gravenberch, die twee jaar geleden in de EK-selectie werd opgenomen na blessures van Marten de Roon, Frenkie de Jong, Quinten Timber en Mats Wieffer.

Op het EK kwam Gravenberch geen minuut in actie, net als Matthijs de Ligt, Ian Maatsen en keepers Mark Flekken en Justin Bijlow. Bondscoach Ronald Koeman erkende dat de sfeer in de groep tot het einde toe niet helemaal optimaal was en hield daar nu rekening mee bij het samenstellen van zijn WK-selectie.

Gravenberch vindt het verschil qua sfeer en intensiteit in vergelijking met twee jaar geleden wel meevallen. "In Duitsland hadden we goede energie op de trainingen en wedstrijden."

Koeman is blij met de ontwikkeling die de 24-jarige Amsterdammer heeft doorgemaakt, maar denkt dat Gravenberch zich nog kan verbeteren op een aantal punten. "Twee jaar geleden was zijn situatie anders", vertelde hij op de persconferentie. "Je ontwikkelt je pas echt als je wekelijks speelt en dat is gebeurd. Toen hij naar Liverpool ging, werd hij basisspeler, maar er is nog steeds een ontwikkeling mogelijk. Ook verbaal en het herkennen van situaties in wedstrijden, maar hij heeft grote stappen gezet en dat is er ook echt uitgekomen. Het heeft geen zin om te praten over twee jaar geleden, want hij heeft grote stappen gezet en dat heeft daarmee te maken."

Gravenberch is het met de bondscoach eens: "Mijn verbeterpunten? Soms moet ik situaties beter herkennen. Aan de bal en zonder de bal, zoals de bondscoach al heeft gezegd. Er zit nog wel rek in."

Gravenberch genoot er zaterdag in de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Zweden van om samen met spits Brian Brobbey op het veld te staan. Brobbey was op het EK ook reserve en speelde slechts enkele minuten mee. In de halve finale tegen Engeland (2-1 verlies) kwam hij in de blessuretijd in het veld. "We speelden al samen bij Ajax toen we 7 jaar waren. Toen hadden we al een bepaalde connectie. Die connectie is alleen maar gebleven. Het is mooi en bijzonder om samen met hem hier te zijn."