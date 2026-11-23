MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe belasting voor mensen met een vermogen van meer dan 100 miljoen euro. Dat is een van de plannen waarmee zijn linkse partij komende zondag de verkiezingen hoopt te winnen.

Volgens Sánchez kunnen de opbrengsten van zo'n taks helpen om kinderopvang, huisvesting en publieke voorzieningen te betalen. Hij probeert zichzelf op deze manier af te zetten tegen de rechtse Partido Popular, die volgens hem juist belastingverlagingen voor de allerrijksten zou doorvoeren.

"Hoewel we een historisch lage inkomensongelijkheid hebben weten te bereiken, heeft de rijkste 0,1 procent nog steeds 10 procent van alle welvaart in handen", schrijft Sánchez op X. "En hun aandeel blijft sinds 2010 groeien."

De PP, van oppositieleider Albert Núñez Feijóo, gaat aan kop in de peilingen. De PSOE van Sánchez staat daar vlak achter.