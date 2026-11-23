Milolaathetlukken brengt op 8 januari zijn nieuwe ep Mooiboy Season uit, zo maakte de rapper maandag bekend op Instagram. Op de ep staan onder meer de singles 2 Motten, Alleen Jij en Gele Ferrari, die eerder al verschenen. De Amsterdamse rapper brengt de ep ook uit op vinyl.

Milolaathetlukken bracht eind 2025 zijn debuut-ep OMG YES uit. Sindsdien worden zijn nummers miljoenen keren gestreamd op Spotify en werkte hij samen met artiesten als Antoon, Idaly en Lil Kleine.

De 28-jarige rapper staat in januari op Noorderslag in Groningen en geeft diezelfde maand ook twee shows in Paradiso in Amsterdam. Komende zomer is hij onder meer te zien op Pinkpop en Best Kept Secret.