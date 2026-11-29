SANAA (ANP/AFP) - De door Saudi-Arabië geleide coalitie die tegen de Houthi's vecht, heeft burgers opgeroepen een haven in Jemen te evacueren. Het gaat om de haven van Ras Isa, aan de Rode Zee. De Houthi's reageerden hierop door te dreigen met vergeldingsacties tegen Saudische havens.

De coalitie heeft de afgelopen weken vaker dit soort waarschuwingen tot evacuatie afgegeven. Zij meldde enkele uren eerder een ballistische raket te hebben neergehaald die onderweg was naar de Saudische hoofdstad Riyad.

De Houthi's in Jemen voeren vrijwel dagelijks aanvallen uit op Saudi-Arabië. De afgelopen weken zijn de aanvallen tussen de Houthi's en de Saudische coalitie toegenomen.