De producenten van de nieuwe Bondfilm zouden acteur en komiek David Mitchell op het oog hebben voor de rol van Q, de gadgetkoning van de Britse geheime dienst. Volgens The Sun zou Amazon hem zien als een perfecte kandidaat om met de belangrijke bijrol een zekere mate van humor aan de film toe te voegen.

Mitchell is onder meer bekend van de series Ludwig en Peep Show en van het komische duo Mitchell and Webb. Hij zou de vijfde acteur zijn die de rol van Q gaat vertolken. In de eerste Bondfilm Dr No speelde acteur Peter Burton het personage.

Maar grote bekendheid kreeg Q pas dankzij acteur Desmond Llewelyn die Q maar liefst zeventien films speelde: van From Russia with Love uit 1963 tot en met The World is Not Enough uit 1999. Daarna volgde John Cleese hem op voor één film, Die Another Day. In de films met Daniel Craig als 007 werd de rol vertolkt door Ben Whishaw.

Amazon MGM Studios maakte onlangs bekend dat acteur Robert Pattinson is gekozen om de hoofdrol te spelen in de nieuwe Bondfilm. Hij volgt Craig op, die na vijf films genoeg had van de rol. Met het kiezen van de nieuwe 007 is een flinke horde genomen in de productie van de nieuwe film. Ook is er al een regisseur gekozen, Denis Villeneuve. Het is nog niet bekend wanneer Bond 26 te zien zal zijn, maar de verwachting is dat het nieuwe avontuur eind 2028 op z'n vroegst in de bioscopen te zien is.