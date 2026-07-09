BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz is donderdag nagenoeg tot stilstand gekomen, nadat de Verenigde Staten voor de tweede dag op rij aanvallen hadden uitgevoerd op Iran. Uit scheepsgegevens blijkt dat de bewegingen in de belangrijke zeestraat zich grotendeels beperken tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de Straat van Hormuz, terwijl de door de VS ondersteunde corridor bij Oman er verlaten bij ligt.

Woensdag voeren in totaal veertien vrachtschepen door de straat; het laagste aantal sinds het tijdelijke vredesakkoord tussen de VS en Iran van half juni. Het is een scherpe daling ten opzichte van de dagelijkse bedrijvigheid in de afgelopen periode. Volgens gegevens van data- en analysebedrijf Kpler lag het gemiddeld aantal dagelijkse doorgangen van vrachtschepen in de eerste drie weken na het sluiten van het akkoord op 34, met een piek van 59 op 24 juni.