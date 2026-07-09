Hoewel seizoen vier van de populaire Apple TV-serie Ted Lasso nog moet verschijnen, zou hoofdrolspeler Jason Sudeikis al staan te springen om er een vijfde reeks aan vast te plakken. Dat stelt Matt Cherniss, hoofd programmering bij de streamingdienst, in gesprek met Deadline.

"Jason is nog steeds druk bezig met seizoen vier, en ik weet dat hij graag snel aan het volgende seizoen wil beginnen, maar voor zover ik weet, zijn we daar volgens mij nog niet aan begonnen", zegt Cherniss tegen de entertainmentwebsite. Het vierde seizoen van de serie, waarin een Amerikaanse coach een Brits voetbalteam gaat trainen, verschijnt op 5 augustus.

Aanvankelijk zouden er drie seizoenen van Ted Lasso worden gemaakt, maar begin dit jaar werd er toch een vierde reeks aangekondigd. Het derde seizoen kwam uit in 2023. Naast Sudeikis spelen onder anderen ook Hannah Waddingham, Brendan Hunt en Brett Goldstein mee. In de afgelopen reeks was ook de Nederlandse acteur Matteo van der Grijn kort te zien.