SANTIAGO DE COMPOSTELA (ANP/RTR) - Een twintigtal scholen in het Noordwest-Spaanse Galicië is woensdag ontruimd na een reeks bommeldingen, meldt de landelijke politie. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om loos alarm, aldus Spaanse media als La Voz de Galicia en El Confidencial. Onduidelijk is of nog meer scholen een melding hebben ontvangen, aldus een politiewoordvoerder.

De instellingen kregen allen per e-mail een bommelding binnen, waarna werd gekozen voor ontruiming. Onderzoek van politie en de explosievenopruimingsdienst wees nadien uit dat er geen dreiging was. In sommige gevallen werd ook een deel van de omliggende straten uit voorzorg afgesloten, aldus La Voz de Galicia.

Afgelopen week werd ook Italië getroffen door een reeks bommeldingen, zij het op veel grotere schaal. Honderden scholen werden nadien geëvacueerd. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland werden bommeldingen gedaan. Onduidelijk is nog of er een verband bestaat, al lijken sommige mails die scholen ontvingen identiek te zijn.