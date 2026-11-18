De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben woensdag het 100-jarig jubileum van The Royal Ballet School meegevierd. De viering zorgde voor bijzondere taferelen in Buckingham Palace, waar de receptie ter gelegenheid van het jubileum plaatsvond.

Het koningspaar was in het paleis getuige van een speciale uitvoering. Ook spraken Charles en Camilla tijdens de receptie met enkele leerlingen. Volgens Britse media liet Camilla zich enthousiast ontvallen dat zij het "absoluut schitterend" en "fenomenaal" vond.

Charles heeft al jarenlang banden met de Royal Ballet School. Sinds 2003 was hij voorzitter van de organisatie, in 2024 werd hij beschermheer. Charles heeft de school meerdere malen bezocht en ook traden leerlingen verschillende keren op voor de koning. Zo was er in 2019 een speciale voorstelling in het Royal Opera House ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag.