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Scholieren- en studentenprotest gaat door met rellen in Frankrijk

01 okt , 20:13Buitenland
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ANP
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PARIJS (ANP/AFP) - In tal van Franse steden zijn er donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties gericht tegen het in hun ogen ondeugdelijke en berooide onderwijssysteem. Franse media melden dat er negenhonderd scholierenacties zijn geweest.
Het gaat meestal om blokkades van onderwijsinstellingen. Op een aantal universiteiten doen studenten mee aan acties van middelbare scholieren. Er zijn sinds de blokkades dinsdag begonnen honderden manifestanten gearresteerd en talrijke gewonden gevallen, onder wie agenten en medewerkers van scholen.
Premier Sébastien Lecornu, die donderdag zijn begrotingsvoorstel voor 2027 presenteerde, meent dat het uitspattingen zijn geworden van geweld en vandalisme. De minister van Justitie, Gérald Darmanin, heeft met leiders van het Openbaar Ministerie overlegd over een harde aanpak.
De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daarom blijven daar vrijdag de middelbare scholen dicht.
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