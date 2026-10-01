Youp van 't Hek en Frits Spits hebben donderdag in het programma Eva stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelisse. Beiden droegen in een video een zelfgeschreven column voor ter nagedachtenis aan de woensdag overleden schrijfster en cabaretière. Cornelisse schreef jarenlang columns voor NRC en de Volkskrant.

Van 't Hek noemde Cornelisse zijn "favoriete columniste". "Omdat ze altijd schrijft over iets wat ik niet verwacht. In klare of juist onklare taal. In woorden die soms nog een paar dagen blijven hangen." Donderdagochtend stond op de voorpagina een foto van Cornelisse. "Ik wist dat dit het was. Ze komt nooit meer terug. Een onverdraaglijk gevoel."

Spits verwees in zijn bijdrage naar het boek van Cornelisse, De verwarde cavia. "Daar stonden ze. Zo verdrietig, zo verward", zei hij over de personages uit het boek. "Ze weten dat ze voortaan zonder haar verder moeten. Zonder Cavia."

Cornelisse overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In 2024 verscheen De verwarde cavia - Terug op kantoor, het vervolg op haar boek uit 2016. Daarmee won Cornelisse vorig jaar de NS Publieksprijs.