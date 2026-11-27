NAIROBI (ANP/AFP) - De Keniaanse sekteleider Paul Mackenzie is schuldig bevonden aan doodslag op 123 mensen. Welke straf hij daarvoor krijgt, is nog niet bekend. Vorige maand werd hij al veroordeeld tot tweehonderd jaar gevangenisstraf voor de moord op 190 kinderen en een volwassene.

Sinds 2023 zijn er honderden lichamen gevonden op het terrein van de sekte die Mackenzie leidde bij de kustplaats Malindi. Volgens de rechtbank had de sekteleider de leden van de sekte opgedragen zichzelf uit te hongeren tot de dood. Kinderen zouden eerst moeten sterven, daarna vrouwen, dan mannen en als laatste Mackenzie zelf.

Hij werd in april 2023 gearresteerd nadat de autoriteiten waarschuwingen ontvingen van een mensenrechtenorganisatie. De Keniaanse Nationale Commissie voor de Mensenrechten schatte het dodental in 2024 op 429. Een deel van de slachtoffers blijft ongeïdentificeerd.

Eerder deze week werd Mackenzie ook veroordeeld voor radicalisering, terrorismegerelateerde misdrijven en kindermishandeling.