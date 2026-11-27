Alex Klaasen heeft zijn Musical Awards jarenlang als toiletrolhouders gebruikt. Dat vertelt de cabaretier in de podcast De Leeuw Brult Verder. Klaasen heeft acht Musical Awards.

"In het begin hadden ze een punt, toen kon je er heel goed een toiletrol op zetten", aldus Klaasen. "Ik had ze heel lang als toiletrolhouder." Inmiddels zijn de beeldjes verplaatst naar zijn werkkamer. "Ze stonden dus op het toilet. Maar toen kwamen er weer een paar bij, die pasten er niet meer bij. Nu heb ik ze weer in mijn werkkamer gezet."

Zijn laatste twee beeldjes won Klaasen voor de musical The Stoornis of my Life, over zijn broer met autisme. De cabaretier is in gesprek met producenten in het buitenland om de voorstelling daar te gaan spelen. "Er zijn scripts gestuurd en ik heb een paar nummers in het Engels vertaald. Die zijn ingezongen, daar zijn ze enthousiast over. Binnenkort gaan we weer verder praten."

Ook zijn er plannen voor een filmversie van The Stoornis of my Life, vertelt Klaasen. "We zijn aan het praten met een paar filmproducenten. Een Nederlandse musicalfilm, dat gebeurt niet zo vaak." In dat geval zou hij graag de hele cast van de theaterversie willen vragen ook mee te doen aan de film.