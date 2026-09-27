Servische president Vučić treedt af in verband met verkiezingen

BELGRADO (ANP/RTR) - De Servische president Aleksandar Vučić heeft zondag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van vijf jaar en maakt hij de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen. Het aftreden van Vučić was verwacht.

Eerder deze maand ontbond Vučić per decreet het Servische parlement. Verkiezingen waren aanvankelijk gepland voor december 2027, maar worden nu op 25 oktober gehouden. Vučić gaf met de ontbinding van het parlement toe aan de eisen van demonstranten in het land, die al maandenlang protesteren tegen de regering.