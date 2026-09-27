Meerdink spreekt van 'jongensdroom' na hoofdrol bij basisdebuut

BELGRADO (ANP) - Mexx Meerdink moest zijn sterke optreden tijdens zijn basisdebuut voor het Nederlands elftal zondagavond in Belgrado nog even op zich in laten werken. De spits van AZ nam in de met 2-1 gewonnen Nations League-wedstrijd beide doelpunten van Oranje voor zijn rekening.

"Er komt heel veel op me af nu, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ik ben heel blij, het is een jongensdroom wat hier gebeurt", sprak Meerdink voor de microfoon van de NOS. "Dat je voor het grote Oranje uit mag komen, dat je scoort en dat we als team winnen. Dat is heel mooi. Ik heb het nog niet helemaal verwerkt, dat zal zo meteen wel komen."

Meerdink maakte donderdag tegen Duitsland als invaller voor Brian Brobbey zijn interlanddebuut en mocht tegen Servië voor het eerst vanaf het begin meedoen. De eerste treffer maakte hij uit een strafschop. "Op het lijstje stond dat Cody Gakpo op één stond en ik op twee. Toen hij eruit ging, dacht ik er nog niet direct over na. Maar toen we die penalty kregen, keek ik wel even rond en dacht: hé, die is voor mij. Toen pakte ik de bal en schoot ik hem binnen."

Gakpo, die donderdag tegen Duitsland scoorde, werd tegen Servië na ruim een kwartier vervangen vanwege een blessure.