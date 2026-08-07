Spaanse politie rolt grote smokkelbende op, 78 arrestaties

MADRID/DEN HAAG (ANP/AFP) - De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde.

De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje, aldus de EU-politiedienst. De winst uit alleen al de smokkel van migranten wordt geschat op meer dan 24 miljoen euro.

Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Zij moesten elk tot 12.000 euro betalen voor de overtocht, die door de Spaanse politie als "levensgevaarlijk" wordt omschreven. Volgens de politie zaten migranten met zo'n vijftig man opeengepakt op een boot en werden ze soms vastgebonden om te voorkomen dat ze overboord zouden vallen.