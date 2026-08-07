ROME (ANP/RTR) - De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim drie jaar tijd. Dat komt door de slechte weersomstandigheden en de aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Volgens de FAO krijgt de wereld te maken met een nieuwe ronde van voedselinflatie. De oorlogen in Iran en Oekraïne vormen samen met weerfenomeen El Niño een 'perfect storm' van stijgende kosten en tegenvallende oogsten.

Onder meer de prijs van graan (3,4 procent) en tarwe (5,8 procent) is gestegen ten opzichte van een maand geleden. Een gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen door aanvallen in de Zwarte Zee en hitteschade aan gewassen.

Oekraïne

De prijs van vlees is met 2,8 procent gezakt nadat deze in juni tot een recordniveau was gestegen.

De voedselprijzen liggen nog wel ruim 18 procent onder de piek van maart 2022, die het gevolg was van de Russische invasie van Oekraïne. Nu is het hoogste niveau bereikt sinds januari 2023.

Straat van Hormuz

"Ik verwacht dat de grondstofprijzen binnenkort sneller gaan stijgen", zei hoofdeconoom Máximo Torero van de FAO eerder deze week. "En dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar zullen stijgen, en volgend jaar stijgen ze zeker nog verder." Het doorwerken van de grondstofprijs naar de uiteindelijke voedselprijs duurt zo'n drie tot zes maanden, legde Torero uit.

De situatie rondom de Straat van Hormuz vormt op meerdere manieren een probleem, zei de hoofdeconoom. De zeestraat is normaal gesproken belangrijk voor het vervoer van olie en gas. Brentolie wordt gebruikt voor verpakking, verwerking en transport. Aardgas is de grondstof voor kunstmest, legde hij uit.