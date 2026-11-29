MADRID (ANP/RTR) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zijn nederlaag toegegeven bij de parlementsverkiezingen van zondag, nu vaststaat dat de conservatieve Volkspartij (PP) en de uiterst rechtse partij Vox samen een absolute meerderheid behalen. Dat meldt het Spaanse staatspersbureau EFE.

Volgens EFE heeft Sánchez de leider van de PP, Alberto Núñez Feijóo, gebeld om hem met zijn overwinning te feliciteren.

Met ongeveer 92 procent van de stemmen geteld, staat de PP op 134 zetels in het parlement, dat in totaal 350 zetels telt. De sociaaldemocraten van Sánchez eindigen op de tweede plaats met 115 zetels. Vox komt uit op 53 zetels, een verbetering ten opzichte van de 33 zetels die de partij bij de vorige verkiezingen behaalde.