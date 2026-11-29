BOLOGNA (ANP) - De Italiaanse tennissers hebben voor de vierde keer op rij de Davis Cup gewonnen. Lorenzo Musetti en Andrea Vavassori haalden in de finale in Bologna in het dubbelspel het beslissende punt binnen door de Spanjaarden Carlos Alcaraz en Marcel Granollers te verslaan.

Musetti zette Italië in het eerste enkelspel op voorsprong door Rafael Jódar in drie sets te verschalken: 6-7 (4) 6-2 6-1. Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, bracht Spanje op 1-1 door in twee sets af te rekenen met Flavio Cobolli: 6-2 7-6 (4).

Musetti en Vavassori maakten het vervolgens af voor Italië door het dubbelspel in twee sets te winnen: 6-2 7-5. Vavassori sloeg het kampioenschapspunt binnen met een ace.

Bij Italië ontbrak sterspeler Jannik Sinner. De nummer 2 van de wereld revalideert nog altijd van een blessure.