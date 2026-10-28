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Spaanse premier Sánchez naar plaats treinongeval

28 okt , 14:24Buitenland
anp281026143 1
ANP
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MADRID (ANP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez is onderweg naar de plaats van het dodelijke treinongeval in de provincie Toledo, schrijft El País. Hij wil ter plaatse meer te weten komen over wat er precies is gebeurd en hoe de situatie zich ontwikkelt.
Sánchez heeft, net als zijn ministers, zijn agenda voor woensdag vrijgemaakt vanwege het treinongeluk. Eerder op de dag betuigde hij al zijn medeleven met slachtoffers en hun families in een bericht op X.
Bij het treinongeluk vielen zeker 64 doden en tientallen gewonden.
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