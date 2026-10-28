Russell Brand blijft aanklachten ontkennen: ik ben onschuldig

Russell Brand heeft tijdens zijn zedenproces in Londen alle zeven aanklachten, waaronder meerdere verkrachtingen, tegen hem opnieuw ontkend. Hij benadrukte onschuldig te zijn. De komiek en acteur is woensdag voor het eerst zelf aan het woord tijdens de verdediging in de verkrachtingszaak. Op vragen van zijn advocaat Ian Winter KC of hij zich schuldig had gemaakt aan de genoemde misdrijven tegen hem, antwoordde hij volgens Sky News telkens met "nee".

Ook bestond er volgens Brand "geen enkele twijfel" dat de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting destijds toestemming had gegeven voor seks. "Ik denk dat ik dingen zei als: 'Doe ik dit goed, vind je dit fijn, is dit oké?'" Volgens Britse media zou hij dat hebben gezegd om te peilen of ze het goed vond. "Instemming is fundamenteel, essentieel en noodzakelijk, en in veel opzichten belangrijker dan seks zelf", voegde de komiek eraan toe.

Verder vertelde Brand dat het niet was gelukt om iemand te overtuigen om namens hem te getuigen. Volgens de 51-jarige Brit hebben de aanklachten een "verwoestende impact" op zijn leven. "Mijn hele leven draait om deze beschuldigingen", zei hij tegen de Southwark Crown Court. Op vragen van de aanklager of hij het de vrouwen in de zaak kwalijk neemt, antwoordde hij van niet.

Ziekenhuisbezoek geweigerd

Ook de Channel 4-documentaire uit 2023 noemde hij "rampzalig". Zo beweerde hij dat hij zijn zieke zoon niet kon bezoeken in het ziekenhuis, na de publieke beschuldigingen van verkrachting in die uitzending. "De reden die Great Ormond Street Hospital opgaf toen mijn zoon een openhartoperatie onderging en daarna werd behandeld, had te maken met het materiaal dat was gepubliceerd", zei hij. Brand werd verteld dat "ze mijn aanwezigheid moesten weigeren". Hij was na vragen van de aanklager kritisch op de media, die hem "niet eerlijk" zouden hebben behandeld.

Woensdag is de verdediging in de zaak tegen Brand begonnen. Het proces duurt naar verwachting nog weken.