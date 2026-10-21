Spaanse regering boos na uitspraken Milei over 'dictator' Sánchez

MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse regering heeft verontwaardigd gereageerd op de uitspraken die de Argentijnse president Javier Milei tijdens zijn bezoek aan Madrid heeft gedaan. Hij noemde de Spaanse premier Pedro Sánchez onder meer een "dictator" en riep de Spanjaarden op om hem weg te stemmen bij de verkiezingen van volgende maand. Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hekelt deze "inmenging" van Milei.

"Jullie lijden onder de schandelijke dictator Pedro Sánchez", zei Milei tijdens een economisch forum in de hoofdstad. "Schop de socialisten eruit, jullie zijn de bakermat van het liberalisme." De Argentijn, die tijdens zijn bezoek aan Madrid geen ontmoeting met Sánchez heeft gepland, noemde de Spaanse premier verder een "dief" en "corrupt".

Madrid veroordeelt de "aanvallen, beledigingen en oproepen tot geweld" van Milei. "Het is beschamend dat een persoon die het hoogste ambt in een zusterland vervult, ons land aandoet met als enige doel om een klimaat van polarisatie en geweld aan te wakkeren."