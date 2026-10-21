Websites komen geleidelijk weer online, ziet cybersecuritycentrum

DEN HAAG (ANP) - Websites komen langzaamaan weer online, ziet het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Tal van websites gingen uit voorzorg plat nadat duidelijk werd dat in programmeertaal PHP, waarmee websites worden gebouwd, een aantal kritieke kwetsbaarheden zaten. Hierdoor liepen organisaties het risico dat ze gehackt konden worden.

Verschillende sites zijn weer in de lucht na het doorvoeren van een belangrijke update om de kwetsbaarheden in PHP op te lossen. Die werd rond 16.00 uur beschikbaar gesteld. Het hangt van de instellingen van websites en eventuele koppelingen met andere systemen af of het eenvoudig is om die zogeheten 'patch' door te voeren, licht een woordvoerder van het NCSC toe.

Onder meer de app en website van RTL Nieuws zijn na een paar uur offline te zijn geweest weer in de lucht. Ook techwebsite Tweakers is inmiddels weer online, evenals de websites van meerdere politieke partijen.

'Digitale aanvallen'

Het NCSC benadrukt dat het belangrijk is dat organisaties "zo snel mogelijk" nagaan of hun systemen kwetsbaar zijn en de beschikbare updates doorvoeren. "Zolang systemen niet zijn bijgewerkt, is het nodig deze uit voorzorg offline te houden", meldt de instantie.

Het cybersecuritycentrum waarschuwt dat de situatie bij PHP nog lang aandacht behoeft. "Doordat gebruik van PHP zo breed verspreid is en in een grote categorie aan verschillende producten zit, zal het enige tijd duren voordat het grootste deel van de kwetsbare systemen en producten geüpdatet is naar een veilige versie."

Ook het upgraden van oudere versies zal tijd kosten en impact hebben. "Dit betekent dat er een langdurige periode volgt waarin kwaadwillenden kwetsbare systemen en organisaties kunnen identificeren en digitale aanvallen kunnen uitvoeren", waarschuwt de instantie.