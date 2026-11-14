STARBASE (ANP/AFP) - De ruimtevaartonderneming SpaceX heeft voor het eerst met behulp van onder meer robotarmen van een lanceertoren de terugkeer van de Starship-raket volledig gecontroleerd gerealiseerd. De Starship-raket was ongeveer twintig uur eerder gelanceerd vanaf de Starbase in Texas voor een testvlucht. Daarna is de bovenste trap van de raket gecontroleerd teruggekeerd en opgevangen door robotarmen boven de lanceerinrichting.

Het was de eerste keer dat SpaceX van Elon Musk deze 'opvang' uitprobeerde. Het zou een belangrijke stap zijn op weg naar herbruikbare raketten.