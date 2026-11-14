Lana Del Rey, Dua Lipa en Zara Larsson hebben nieuwe muziek gemaakt voor de soundtrack van de langverwachte game Grand Theft Auto VI. Dat meldt Rolling Stone, dat de voortijdig uitgelekte tracklist van het bijbehorende album door bronnen bevestigd kreeg.

De soundtrack telt 34 nummers en bevat ook muziek van onder anderen Jennie, Travis Scott, Morgan Wallen, Keith Richards en Rauw Alejandro. Het nieuwe nummer van Lana Del Rey heet Crazy for You.

"Dit is op zoveel verschillende manieren bijzonder en een voorrecht", zegt Del Rey over haar bijdrage aan het spel. De zangeres kijkt ernaar uit om zelf aan de slag te gaan met de game.

GTA VI verschijnt op 19 november. Een dag later komt de soundtrack uit onder de titel GTA VI: The Album.