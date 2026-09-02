CEUTA (ANP/RTR) - Duizenden inwoners van Ceuta zijn de straat opgegaan uit protest tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ook elders in Spanje vonden betogingen plaats.

Betogers in Ceuta zwaaiden met Spaanse vlaggen en scandeerden teksten zoals "Ceuta is niet te koop, Ceuta moet worden verdedigd". Zij vinden dat meer moet worden gedaan om Ceuta door de crisis te helpen. Er werd daarom ook kritiek geuit op premier Pedro Sánchez en zijn regering. De inwoners eisen dat Madrid ervoor zorgt dat de situatie in hun woonplaats zo snel mogelijk terugkeert naar normaal.

Er waren ook demonstraties in onder meer Madrid, Barcelona en Bilbao, in solidariteit met de bevolking van Ceuta. De betogingen van woensdag trokken tienduizenden mensen en vielen samen met de jaarlijkse Ceutadag. Eerder waren er ook al demonstraties in Ceuta. Deze autonome Spaanse stad ligt in het noorden van Afrika en wordt door de Straat van Gibraltar gescheiden van het Spaanse vasteland.

70.000 migranten maakten oversteek

Meer dan 70.000 migranten staken in juli vanuit Marokko de grens over naar Ceuta. De meeste mensen zijn teruggekeerd, maar duizenden van hen, inclusief minderjarigen, zijn achtergebleven. Zij verblijven in geïmproviseerde kampen of zwerven over straten en stranden, aldus de lokale autoriteiten. De stad met ruim 80.000 inwoners was niet voorbereid op de komst van deze groep en beschikt weken later nog steeds niet over de benodigde voorzieningen.

De Nationale Veiligheidsraad richtte recent onder leiding van Sánchez een taskforce op om de overheidsaanpak te coördineren, zoals gevraagd door de leider van Ceuta. Sánchez sloot maandag uit dat Marokko verantwoordelijk is voor de crisis. In plaats daarvan benadrukte hij het belang van samenwerking met Rabat.