Tim Curry is overleden aan de gevolgen van hartproblemen. Dat staat in een document van het Los Angeles County Department of Public Health, dat in handen is van het Amerikaanse tijdschrift People. De Britse acteur stierf vorige week dinsdag op 80-jarige leeftijd in zijn woning in Los Angeles.

De officiële benaming van de doodsoorzaak is een coronaire hartziekte, een aandoening waarbij de kransslagaders van het hart vernauwd zijn door slagaderverkalking. Uit het document blijkt verder dat Curry niet is geopereerd aan de hartziekte. Nierkanker en de zware beroerte die hem in 2012 trof hebben ook bijgedragen aan zijn overlijden, maar waren volgens de gezondheidsdienst niet de directe doodsoorzaak.

Curry brak in 1975 door met zijn rol als de gestoorde wetenschapper Dr. Frank-N-Furter in de film The Rocky Horror Picture Show. Later was hij onder meer ook te zien als clown Pennywise in de Britse miniserie It, hotelconciërge Mr. Hector in Home Alone 2: Lost in New York en piraat Long John Silver in Muppet Treasure Island.