MADRID (ANP/AFP) - Afgelopen juli was voor het vasteland van Spanje de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1961. De gemiddelde temperatuur was 25,7 graden, aldus de Spaanse weerdienst AEMET. Zo warm werd het alleen eerder in juli 2022.

De temperatuur lag 2,6 graden hoger dan normaal. De meteorologische dienst meldt dat acht van de tien warmste julimaanden ooit in Spanje in deze eeuw zijn gemeten. De hoogste temperatuur van vorige maand was 44,2 graden, gemeten in de zuidoostelijke regio Murcia.

In juli viel ook uitzonderlijk weinig regen in Spanje. Met 4,2 millimeter regen, slechts 26 procent van de normale hoeveelheid, gaat het eveneens om een maandrecord voor het Zuid-Europese land.

Spanje kampt deze zomer door de hitte en droogte met grote natuurbranden. Een brand in Ávila, ten westen van Madrid, was de grootste brand in de recente Spaanse geschiedenis. Er werd een gebied van 50.000 hectare getroffen, in oppervlakte vergelijkbaar met ongeveer vijf keer de gemeente Den Haag.