Suzan & Freek kijken uit naar nieuw seizoen The Voice

Suzan & Freek kijken uit naar de opnames van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Het duo laat maandag op Instagram weten "héél veel zin" te hebben om opnieuw als coach plaats te nemen in de talentenjacht.

"Over twee weken beginnen de opnames van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland en daar hebben we héél veel zin in", schrijven Suzan Stortelder en Freek Rikkerink bij een foto van de studio. Ook delen ze een link voor mensen die als publiek bij een van de opnames aanwezig willen zijn.

Suzan & Freek maakten afgelopen seizoen hun debuut als coach in The Voice of Holland. Hun kandidaat Ruben Hillen won de finale. In mei werd al bekend dat het duo ook komend seizoen terugkeert. Ook de andere coaches Ilse DeLange, Willie Wartaal en Dinand Woesthoff blijven aan het programma verbonden.