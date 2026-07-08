MADRID (ANP/RTR/AFP/DPA) - Spanje beschouwt de dreigementen van Donald Trump over het stopzetten van de handel met Spanje als "business as usual", laat het kantoor van premier Pedro Sánchez weten. De Amerikaanse president zei woensdag op de NAVO-top alle handel te willen stoppen, omdat Spanje zo'n "vreselijke partner" zou zijn. Madrid benadrukt geen intentie te hebben om iets te veranderen in de handelsrelatie.

"Ons land onderhoudt uitstekende sociale, culturele en economische banden met de Verenigde Staten en het is niet onze bedoeling dat daar verandering in komt", aldus het kantoor van Sánchez.

Trump dreigde op de NAVO-top van vorig jaar ook al handelsbetrekkingen te verbreken, omdat Spanje niet wilde toezeggen om de defensie-uitgaven te verhogen naar 5 procent in 2035. Later ontstond ook spanning omdat hij zich onvoldoende gesteund voelde door NAVO-bondgenoten tijdens de oorlog tegen Iran. Van Spanje mochten militaire bases in het land niet gebruikt worden.