Roxeanne Hazes blikt een dag na haar bruiloft terug op "de allermooiste dag ooit". In haar Instagram Stories deelt de zangeres een paar foto's van haar bruiloft met Erik Zwennes.

"Gisteren hebben we echt de allermooiste dag ooit gehad", schrijft de 33-jarige Hazes bij de beelden. "Met een klein groepje mensen, waar we zoveel van houden."

Hazes en Zwennes gaven elkaar dinsdag, na een verloving van ruim negen jaar, het jawoord. De zangeres sprak bij het delen van de beelden op Instagram van "de beste ja van mijn leven".