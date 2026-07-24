Spanje roept noodtoestand uit in regio Madrid vanwege bosbranden

MADRID (ANP/AFP) - Spanje heeft donderdag laat een nationale noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid en in de provincie Ávila, vlak bij de hoofdstad, naar aanleiding van verschillende uitslaande bosbranden. De maatregel, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd aangekondigd, is bedoeld om de inzet van middelen voor de bestrijding van de branden te versnellen.

In de regio Madrid hebben de vlammen al geleid tot de evacuatie van 10.000 mensen. Door de noodtoestand komt de coördinatie van de crisis in handen te liggen van een militaire noodeenheid.

Spanje is niet het enige Europese land dat wordt geteisterd door felle bosbranden. Door extreme hitte en harde wind woedden ook in delen van Italië en Frankrijk branden. Het totaal aan verwoeste landoppervlakte in EU-landen is tot nu toe dit jaar het op een na grootste ooit gemeten, zo blijkt uit satellietgegevens van het Europese informatiesysteem voor bosbranden (EFFIS).