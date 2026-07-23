Kimmel bedankt zender voor hoge kijkcijfers na ontslag Colbert

Jimmy Kimmel heeft CBS tijdens een interview bedankt voor de stijging in zijn kijkcijfers. The Late Show With Stephen Colbert, een concurrent van Jimmy Kimmel Live!, werd enkele maanden geleden door de concurrerende zender van de buis gehaald. Het programma van Kimmel wordt uitgezonden bij ABC.

"De kijkcijfers zijn erg goed, en daar zijn we CBS erg dankbaar voor. Het ging al behoorlijk goed daarvoor, maar dat heeft echt geholpen", zegt hij tegen Variety, doelend op het stoppen van de show van Colbert. Op de vraag of de Colbert-fans bij Kimmel een nieuw huis hebben gevonden, antwoordt hij grappend dat hij zijn show altijd "als een weeshuis" beschouwd heeft. Er is geen sluitend bewijs dat de kijkers van Colbert daadwerkelijk naar Kimmel overgestapt zijn.

Jimmy Kimmel Live! had het best bekeken seizoen sinds 2014-2015. Vooral in juni waren zijn kijkcijfers volgens het vakblad recordhoog; de show trok gemiddeld 3,15 miljoen kijkers, het hoogste maandelijkse kijkersaantal ooit voor de show. De talkshowhost geniet momenteel van zijn zomervakantie, terwijl invalpresentatoren zijn werk overnemen. Kimmel vertelde Variety dat hij Colbert had gevraagd of hij ook gastpresentator wilde zijn, maar Colbert weigerde beleefd.

De show van Colbert werd dit jaar gecanceld nadat CBS overgenomen werd door Paramount. Volgens de zender gebeurde dit om financiële redenen, maar critici vermoeden dat het te maken had met Colberts veelvuldige kritiek op president Donald Trump. Ook het programma van Kimmel werd vorig jaar tijdelijk geschrapt. Zender ABC had zijn programma stopgezet na opmerkingen die de presentator maakte over de moord op de rechtse activist Charlie Kirk, maar na veel protest en gesprekken met de zender werd het besluit teruggedraaid. De talkshowhost lag dit jaar meermaals onder vuur wegens grappen aan het adres van de Amerikaanse president.