Spanje sluit grens met Marokko bij exclave Melilla

MADRID (ANP) - Spanje sluit de grens met Marokko bij de Noord-Afrikaanse exclave Melilla. Dat meldt het Spaanse persbureau EFE. Inwoners zijn opgeroepen de grensovergang te mijden, zodat zij ordediensten niet in de weg lopen.

Eerder drongen honderden migranten door vanuit Marokko naar Spanje bij de andere exclave, Ceuta. Daar werden onder meer hekken beklommen en zwommen mensen om de hekken heen, waarbij meerdere mensen de dood vonden, meldt El País.

De Guardia Civil heeft donderdagavond nog zes lichamen aangetroffen. Volgens de eerste vaststellingen betreft het mensen die bij hun poging Ceuta te bereiken zijn verdronken voor de kust. Daardoor is het dodental volgens El País naar achttien gestegen.

Overrompeld door de plotselinge toestroom verzochten de lokale autoriteiten Madrid om de noodtoestand uit te roepen, iets wat vooralsnog wordt geweigerd. Wel stuurde de regering een zestigtal militairen en vele agenten richting Ceuta, om de situatie te bedwingen.

Premier Pedro Sánchez doet morgen Ceuta aan met zijn minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska.