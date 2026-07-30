Disney+ schrapt tweede seizoen Marvel-serie Wonder Man

Disney+ heeft besloten om toch geen tweede seizoen te maken van de Marvel-serie Wonder Man. Volgens Amerikaanse vakmedia is de serie officieel geannuleerd door de streamingdienst.

In maart gaf Marvel nog opdracht voor een tweede seizoen van de serie, die twee maanden daarvoor in première ging. Yahya Abdul-Mateen II zou naar verwachting terugkeren als Simon Williams (Wonder Man), net als zijn tegenspeler Ben Kingsley. Bronnen melden aan Variety dat het schrijversteam na het eerste seizoen vertrok voor andere projecten en dat voor het vervolg nooit een schrijversteam werd aangesteld. De personages uit de serie zouden in de toekomst nog wel bij andere Marvel-projecten kunnen verschijnen.

De acht afleveringen van het eerste seizoen werden goed ontvangen door de critici. Ook sleepte Abdul-Mateen als Wonder Man een Emmy-nominatie in de wacht. De kijkcijfers van de serie bij Disney+ zijn niet bekend.