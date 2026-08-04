CEUTA (ANP/AFP) - Het dodental na de plotselinge massale aankomst van migranten in Ceuta is opgelopen tot 75, meldt een afvaardiging van de Spaanse regering in de exclave. De lokale leider van Ceuta had het eerder over 88 lichamen, maar dat ging over een langere periode.

Volgens de Spaanse autoriteiten drongen vorige week donderdag en vrijdag 72.000 mensen Ceuta binnen, velen van hen zwemmend. De meeste van de doden zijn tijdens die overtocht verdronken.

Spanje meldde dinsdag dat 70.000 van de migranten inmiddels weer vertrokken zijn naar Marokko, waar Ceuta aan grenst.

De sterfgevallen, die de lokale leider Juan Vivas telde, vonden plaats in de afgelopen twee weken. Toen waren er ook al kleinschalige pogingen geweest om Ceuta zwemmend te bereiken.