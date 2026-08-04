Presentatrice Erica Terpstra kijkt uit naar haar aankomende verhuizing naar een rusthuis in Laren. Terpstra was naar eigen zeggen wel toe aan deze stap, vertelt ze aan RTL Boulevard. "Ik ga verhuizen. Ik verheug me daar erg op", aldus de voormalig zwemster en oud-politica. "Misschien ga ik wel op schilderles."

Eerder onderging Terpstra meerdere operaties, waardoor ze momenteel een rollator gebruikt. "Iedereen die ouder wordt, heeft een paar kwaaltjes die niet overgaan", aldus Terpstra. "Af en toe ben ik aan het oefenen zonder rollator. Ik ga weer zonder rollator lopen op den duur."

De 83-jarige Terpstra is al veel herinneringen tegengekomen tijdens het opruimen van haar huidige huis in Scheveningen. "Mijn hele leven is langzaam door mijn vingers gegaan. Ik heb echt een heel mooi leven en een heel mooi leven gehad. Daar ben ik erg dankbaar voor."

Eind juli liet de programmamaakster weten dat ze graag een nieuwe aflevering zou maken van Erica op Reis. Voor die aflevering zou ze naar Mexico gaan. Omroep MAX kon destijds nog niets zeggen over een eventuele nieuwe aflevering van het programma.