ALBANY (ANP/BLOOMBERG) - De gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Kathy Hochul, heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege het stijgende aantal mazelengevallen in haar staat. Hochuls decreet stelt New York in staat sneller op de uitbraak te reageren en het testen en vaccineren te versnellen, aldus Hochul in een verklaring.

Op 3 oktober waren er in New York in totaal 108 gevallen geregistreerd, waarvan zeven in New York City. Het merendeel van de besmettingen vond plaats sinds half juli. "Niemand zou ernstig ziek moeten worden of moeten overlijden aan een ziekte die met een vaccin te voorkomen is", zei Hochul.

De aankondiging komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met een van de ernstigste mazelenuitbraken in decennia. Op 2 oktober waren bij de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC 3887 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in dertig jaar tijd.

De vaccinatiegraad in het hele land daalt en ligt in veel gebieden inmiddels onder de drempelwaarde die nodig is om mensen met een verzwakt immuunsysteem of andere kwetsbare groepen te beschermen. Dat is de oorzaak van het toenemende aantal uitbraken, aldus de CDC.